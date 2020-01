Leo Gassmann, nuovo album: titolo, anticipazioni e titoli canzoni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Leo Gassmann, nuovo album: titolo, anticipazioni e titoli canzoni Direttamente da Sanremo Giovani, approda al Festival in prima serata Leo Gassmann, rampollo di una delle famiglie più importanti dello show business italico, per gareggiare tra le Nuove Proposte con Vai Bene Così. Tra i progetti imminenti, l’esordio sulla lunga distanza con il suo primo album, Strike, in vendita dal 7 Febbraio. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Un cognome importante Il cognome è pesante: Leo Gassmann è il figlio di Alessandro Gassmann e il nipote di Vittorio, uno dei più grandi attori italiani di tutti i tempi. E forse, per smarcarsi dal confronto con esempi così ingombranti, ha intrapreso una carriera nel mondo della musica: “Voglio dimostrare a me stesso di poter capire la mia strada per crearmi qualcosa di mio”, ha infatti affermato recentemente. Dopo l’esperienza ... termometropolitico

