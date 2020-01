L’emozionante reazione dell’elefante tornato in libertà che ascolta Beethoven (Di giovedì 30 gennaio 2020) La reazione dell’elefante tornato in libertà che ascolta Beethoven Lui ha 59 anni, l’altro 61. Sono praticamente coetanei. Il primo è un pianista britannico di successo, il secondo è un elefante che ha trascorso la sua vita in cattività trascinando alberi nella foresta, perdendo l’occhio destro e una zanna. Dopo anni sotto schiavitù questo magnifico elefante è stato salvato e portato nella riserva di Elephants World, in Thailandia, per trascorrere il resto dei suoi giorni rilassandosi pacificamente in libertà. Il suo nome è Mongkol. Paul Barton, 59enne pianista britannico, ha scoperto che l’elefante è molto sensibile e ama la musica. L’uomo gli suona alcune melodie di tanto in tanto, sia di giorno sia di notte, come questa sonata di Beethoven “Al chiaro di luna”. E la reazione di Mongkol è straordinaria. Dagli studi sul ... tpi

OMCalsolaro : @usato_di_sicuro @kat_prima Per me è stata la cosa più emozionante cui assistere. Ricordo che ero l'unico uomo in s… -