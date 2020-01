Le reazioni del mondo islamico al piano di Trump (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il piano di Trump per Israele e Palestina infiamma il mondo islamico: rivelati i capisaldi del new look americano nell’area, i principali paesi islamici sono scesi in piazza per dire no a quello che il presidente degli Stati Uniti ha definito “l’accordo del secolo”. Immediata la risposta di Hamas: Il piano di Trump “è aggressivo e provocherà molta ira” secondo il portavoce di Hamas Sami Abu Zuhri secondo cui la parte del piano che riguarda Gerusalemme “non ha senso”. “Gerusalemme – ha proseguito – sarà sempre una terra per i palestinesi. I palestinesi fronteggeranno questo piano e Gerusalemme resterà sempre terra palestinese”. La reazione palestinese Nonostante il secco no della controparte palestinese, le proteste si sono mantenute tiepide, per il momento, e le richieste di mobilitazione da parte di varie fazioni palestinesi sono ... it.insideover

