Le nuove 117 emoji per il 2020, c’è anche il gesto “ma che vuoi?” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Pronta una nuova infornata di emoji per il 2020. Direttamente dall’organo centrale ossia il consorzio Unicode sono pronte 117 novità o meglio dire 62 inedite e 55 varianti all’insegna dell’etica gender e per la lotta alle discriminazioni razziali. Saranno introdotte nei prossimi mesi e tra le chicche ci sono la faccina con nasone, baffi e occhiali, quella che sorride con una lacrima che scende, quella con cappello da Babbo Natale e anche la gestualità italiana più famosa al mondo del “ma che vuoi?”. Non c’è dubbio che la parità gender sia al centro del nuovo aggiornamento capitanato dalla bandiera transgender fortemente sponsorizzata da Google e Microsoft. Praticamente ogni abito e ogni “situazione” avranno tutte le possibili varianti di genere compresa la persona con velo da sposa o in smoking. Stesso dicasi per il bambino allattato da un ... wired

