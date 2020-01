Le mille isole della Croazia, tutte da visitare dal mare (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le mille isole della Croazia, tutte da visitare dal mare Le isole della Croazia sono per l’esattezza 1185, dalla più grande, Cherso, agli scogli più piccoli nel mare Adriatico. Per gli italiani e gli europei è dalla fine degli anni ’80 che la Croazia, allora ancora Jugoslavia, è divenuta una meta turistica. Pochi anni di un boom ancora acerbo, interrotto bruscamente dalla guerra nei Balcani, che ha lasciato solo pochissimo turismo in Istria, mentre in Dalmazia e a Dubrovnik si combatteva. Si è dovuto attendere la fine degli anni ’90 e soprattutto gli anni 2000 per una ripresa che è stata decisa. Oggi arrivano ogni anno circa 20 milioni di visitatori, il doppio del periodo precedente la guerra. Gran parte dalla Germania, dall’Austria e dalla Slovenia, con gli italiani al quarto posto con 1 milione e 148 mila visitatori nel 2018. Turisti tra cui si sta ... termometropolitico

matitesbagliate : RT @MiraNerissa: Lo vedi il mare? Va in mille pezzi contro le isole, eppure rimane sempre lo stesso, intatto, il grande mare uguale. (Davi… - MiraNerissa : Lo vedi il mare? Va in mille pezzi contro le isole, eppure rimane sempre lo stesso, intatto, il grande mare uguale.… -