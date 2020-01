Le mascherine sono utili per proteggersi dal coronavirus? La risposta dell’esperto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Indossare la maschera chirurgica o "mascherina" è tra le raccomandazioni del Ministero della Salute per proteggere se stessi e gli altri dall'esposizione e dalla trasmissione del nuovo coronavirus emerso in Cina, 2019-nCoV. Ma quando e dove è effettivamente utile? Lo abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco dell'Università degli Studi di Milano. Ecco cosa ci ha detto. fanpage

fanpage : #coronavirus, la beffa delle mascherine - graziano88 : RT @TristeMietitore: Le mascherine sono finite: improvvisate. - asqueerasfolk : RT @Dio: Cresce il numero di italiani che hanno paura delle mascherine sanitarie, perché sono made in China. Purtroppo per questo non esist… -