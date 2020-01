Le Iene Show – Speciale Chico Forti: anticipazioni, storia e chi è (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le Iene Show – Speciale Chico Forti: anticipazioni, storia e chi è La prima serata del giovedì si apre all’insegna un grande caso di cronaca con Le Iene Show- Speciale Chico Forti. L’amata trasmissione televisiva, in onda oggi 30 gennaio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, dopo aver dedicato già in passato alcuni servizi alla storia dell’imprenditore italiano, torna ad occuparsi dell’ intricata vicenda grazie a nuovi e sconcertanti elementi che lasceranno Senza parole il pubblico a casa. Al timone dell’inchiesta ci sarà l’inviato Gaston Zama che ripercorrerà gli eventi legati alla morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio del 1998, fino all’arresto e condanna all’ergastolo del nostro connazionale che attualmente è recluso in un carcere di massima sicurezza in Florida e non ha mai smesso di dichiararsi innocente. Ma vediamo cos’ha in ... termometropolitico

