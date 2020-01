Lavoro, Istat: a dicembre occupazione in calo, sempre più precari (Di giovedì 30 gennaio 2020) Milano, 30 gen. (askanews) – Il 2019 si è chiuso con dati negativi per l’occupazione, calata a dicembre rispetto al mese precedente, mentre l’inattività cresce e il numero di disoccupati aumenta lievemente. In particolare diminuiscono i lavoratori a tempo indeterminato e aumentano i precari. Lo dicono i dati Istat secondo cui la flessione dell’occupazione interessa uomini e donne, persone tra 25 e 49 anni (-79 mila), i lavoratori dipendenti permanenti (-75 mila) e gli indipendenti (-16 mila). Gli occupati aumentano tra i 15-24enni (+6 mila) e soprattutto tra i dipendenti a termine (+17 mila). Il tasso di disoccupazione, invece, che indica la percentuale di occupati solo rispetto a quanti stanno cercando un Lavoro, rimane stabile al 9,8%. Il numero di persone in cerca di Lavoro segna un lieve aumento su base mensile (+2mila) soprattutto tra gli uomini (+2,2%, ... notizie

