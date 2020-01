Lavoro, Coldiretti: “Dai Gps ai droni ecco l’agricoltura 4.0 da 100 milioni di euro” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dai sistemi gps all’utilizzo dei droni, dai sensori nei campi alle etichette intelligenti fino ai sistemi di avanguardia nella produzione ecocompatibile, il mercato dell’agricoltura precisione in Italia vale circa cento milioni di euro. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti su dati dell’Osservatorio Smart AgriFood, divulgata in occasione della Fieragricola di Verona dove al padiglione 9 stand 16A e 16B è stato presentato il primo sistema integrato nel Portale del Socio della Coldiretti per la gestione on line dell’azienda agricola con lettura in tempo reale dello stato di salute delle coltivazioni, dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico. Un sistema – evidenzia la Coldiretti – per aiutare gli agricoltori ad ottimizzare le rese e la produttività e affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici. L’applicazione Demetra basata sulle ... meteoweb.eu

TeresaBellanova : A #Verona per #FierAgricola, ho voluto partecipare alla manifestazione @coldiretti contro la #cimiceasiatica. Per… - RocchiLorenzo1 : RT @coldiretti: Cannabis terapeutica, Coldiretti: in Italia la coltivazione, trasformazione e commercio della cannabis a scopo terapeutico… - Stefaniadilena : RT @DonMimmoRoma: In diocesi #Brindisi #Ostuni ad un anno da 49Settim.Sociale #tuttoèconnesso su #ambiente #lavoro #futuro IL PIANETA CHE… -