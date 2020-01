Lavoro: boom di precari in Italia. L’Istat ne stima oltre 3 milioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) I dipendenti a termine, ovvero i precari, a dicembre aumentano di 17 mila unità su novembre, arrivando a toccare quota 3 milioni 123 mila. Si tratta di un nuovo massimo storico. Resta invariato, rispetto al mese precedente, anche il tasso di disoccupazione giovanile (15-24enni), che si attesta al 28,9% firenzepost

