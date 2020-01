Lavoro,-75mila occupati.Giù posti fissi

Nei dati Istat su dicembre 2019, tornano a calare glidopo 2 mesi di crescita. E' la contrazione più forte in termini assoluti da febbraio 2016. I lavoratori permanenti calano diunità. In calo anche gli indipendenti (-16mila), mentre crescono i dipendenti a tempo determinato (+17mila). Ai minimi dal 1977 gli autonomi,5mln e 255mila Tasso di disoccupazione stabile a 9,8%. Lieve aumento su base mensile delle persone che cercano(+2mila). I discrescono tra uomini e under 50 e calano tra donne e over 50.(Di giovedì 30 gennaio 2020)