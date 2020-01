Laura Torrisi Instagram, “esplosiva come l’Etna, piccante come il peperoncino”: «Semplicemente incanto» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Infuoca con lo sguardo Laura Torrisi che su Instagram si mostra in un nuovo, esaltante scatto. Fa palpitare i cuori con il suo primo piano espressivo su cui si soffermano le considerazioni del followers. Bellezza “Made in Sud”, come da didascalia, l’attrice scalda gli animi anche senza ostentare forme o lembi scoperti. Pratese d’adozione, forse non tutti sanno che Laura è in realtà nata in Sicilia, più precisamente a Catania. Ed è proprio all’esplosività del vulcano che gli ammiratori della Torrisi fanno riferimento tra i commenti allo scatto. Laura Torrisi Instagram, primo piano ipnotizzante: “Quanta bellezza sul tuo viso!” Con il viso tra le mani, Laura mostra la bellezza dei lineamenti esaltati da un trucco impeccabile. I capelli raccolti dietro la nuca scoprono la perfezione del volto. Impossibile per gli utenti non ammirarne le fattezze senza tempo. Non sembrano passare gli anni ... urbanpost

Gio_Torrisi : RT @catlatorre: “Lucia da donna ha dovuto subito attacchi sessisti” disse quello che ha portato sul palco la bambola gonfiabile di Laura Bo… - fasciaprotetta : Se ci fossero stati Francesco Monte e Laura Torrisi sotto le maschere sarebbe stato tutto un altro show. In questa… - danielamartani : @AngelaFailla2 Vallo a dire anche a Luca Argentero, Eleonora Daniele, Rocco Casalino, Flavio Montrucchio, Marianna… -