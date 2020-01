Laura Cremaschi ironica: “Non trovo la frase filosofica”, foto da urlo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fan a bocca aperta per l’ultimo post di Laura Cremaschi. La simpatica bergamasca trova anche il tempo per scherzare in didascalia Laura Cremaschi (Instagram screenshot) Oltre che bella, anche simpatica ed autoironica, Laura Cremaschi, una delle bellissime donne di Avanti un altro. Da poco, la trentatreenne, ha postato su Instagram la sua ultima foto che lascia di stucco i Follower, aggiungendo però una didascalia davvero divertente. La meravigliosa showgirl infatti, in una posa abbastanza provocante, scrive: “Stavo cercando una frase filosofica ma non l’ho trovata” facendo ironia proprio sulla tanto diffusa pratica, di scrivere qualcosa di profondo, accanto magari a foto che si lasciano apprezzare per le doti fisiche delle ragazze di turno. LEGGI ANCHE: KINSEY WOLANSKI, L’OMAGGIO A KOBE BRYANT LASCIA TUTTI A BOCCA APERTA Laura ... chenews

