L’Atletico Madrid darà vita a un nuovo club in Canada (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’Atlético Madrid prosegue nel suo processo di internazionalizzazione e acquista una licenza per debuttare nella Premier League canadese (CPL) con un nuovo club. La nuova franchigia sarà situata nella città di Ottawa e debutterà a partire dall’aprile del 2020. Non è noto l’investimento del club in questa operazione, ma L’Atletico sarà possessore della quota di … L'articolo L’Atletico Madrid darà vita a un nuovo club in Canada calcioefinanza

