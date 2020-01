L’anno bellissimo (il 2019) si è concluso con l’aumento dei precari e il calo dei posti fissi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quando si parla di disoccupazione, da un anno a questa parte, non si può che fare i conti con il decreto dignità siglato dal governo Conte-1 e su cui il Movimento 5 Stelle ci ha messo timbro (insieme alla Lega) e faccia (attraverso proclami social). Dopo un periodo in cui la situazione occupazionale sembrava puntare verso un miglioramento, ecco arrivare la mannaia del dicembre nero che svilisce tutte le aspettative e quei post Facebook in cui si annunciava il cambio di marcia: aumenta il lavoro precario e diminuiscono i posti fissi. LEGGI ANCHE > I numeri fantasiosi con cui il M5S dice che il Reddito di Cittadinanza abbia abolito la povertà L’anno bellissimo, quello che doveva essere il 2019 – così come annunciato da Giuseppe Conte all’epoca della sua prima esperienza a Palazzo Chigi – si è chiuso, quindi, non benissimo. I dati Istat, infatti, mostrano un calo ... giornalettismo

Una_Promessa : @laRoyalBlood_ Ahahah è bellissimo. Io sono nata a inizio agosto che è l'ottavo mese dell'anno quindi sono stata co… - ilvarotz : @CarloCalenda L'anno bellissimo era quello scorso, mica questo... abbi pazienza!? - SnaiderbaurA : @gustinicchi Cresce, solo, il desiderio di inglobare nel PD i 5 migranti. Poi, continua l'anno bellissimo, con la f… -