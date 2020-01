L’agente Morabito: «Mertens vuole rimanere al Napoli» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mertens vuole rimanere al Napoli. Si parla anche di Napoli allo speciale calciomercato in onda su Sky Sport. Nell’ambito della complessa trattativa per Giroud – richiesto in Italia da Inter e Lazio, con la Lazio in vantaggio – Gianluca Di Marzio intervista l’agente Morabito che informa anche sulle condizioni del Chelsea. «Prima di lasciar andare Giroud, il Chelsea vuole trovare un altro attaccante. Mertens? No, Mertens sicuramente no, il Chelsea ha detto che la volontà del giocatore è quella di rimanere a Napoli». L'articolo L’agente Morabito: «Mertens vuole rimanere al Napoli» ilNapolista. ilnapolista

