Lady Diana la vendetta contro il Principe Carlo per farlo infuriare DOCUMENTO ESCLUSIVO

Nessuno di noi ha dimenticato la figura di Lady Diana, dalla sua scomparsa al giorno del matrimonio con il Principe Carlo, quando a soli 20 anni, si ritrovò di fronte 800 milioni di persone a pronunciare il fatidico Sì e la sua "condanna all'infelicità". Come fa sapere Vanity, è in arrivo un nuovo documentario dal titolo "Inside the Crown: Secrets of the Royals" che racconta retroscena inediti sulla vita matrimoniale di Carlo e Diana, a partire dal momento in cui iniziarono la lunghissima crisi che si concluse come ben sappiamo. Dopo una serie di spiacevoli eventi, Diana ideò piccole grandi vendette in pubblico per far innervosire il marito: ecco cos'era solita fare davanti a tutti per provocare Carlo

