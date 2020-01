La Valle dei Templi e Monreale tra i siti più visitati d’Italia, la Sicilia regina del turismo (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Valle dei Templi di Agrigento e il Teatro Antico di Taormina sono tra i primi sette siti più visitati d’Italia. Prima ancora del Museo Egizio e della Venaria Reale di Torino, della Reggia di Caserta e di Villa Adriana e Villa D’Este a Tivoli. Record anche per Siracusa, la Villa del Casale di Piazza Armerina, i Parchi di Segesta e Selinunte e il Chiostro di Monreale. I dati sono stati diffusi dal dipartimento regionale dei Beni culturali, guidato da Sergio Alessandro, dopo che il ministero dei Beni culturali, nei giorni scorsi, nello stilare la graduatoria nazionale non aveva inserito gli analoghi luoghi Siciliani della cultura. Una “dimenticanza” dovuta all’autonomia che la Regione ha in materia. Sono ben sette i siti dell’Isola che si collocano nei primi trentasette posti delle destinazioni più frequentate da visitatori e turisti in Italia. Ad esempio, il Parco archeologico ... direttasicilia

