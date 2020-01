La svolta di Goldman Sachs: nessun investimento in aziende senza dirigenti donne. A che punto siamo in Italia? (Di giovedì 30 gennaio 2020) La banca d’affari americana ha preso una decisione epocale: nessun collocamento, nessuna partecipazione in tutte le società i cui consigli d’amministrazione sono composti solo da maschi bianchi, ignorando la presenza di donne o di altre minoranze. Una decisione che diventerà effettiva a partire dal prossimo luglio e varrà soltanto per l’Europa e gli Stati Uniti. La dichiarazione del ceo di Goldman Sachs, David Solomon, avrà le sue conseguenze nel mercato azionario americano: la banca d’affari è l’istituto che sottoscrive la maggior parte delle offerte pubbliche iniziali a Wall Street e tutte le società che contano di sbarcare in borsa cercano un appoggio della banca. È probabile che molte aziende si adegueranno alle nuove disposizioni di Goldman Sachs, ovvero avere nel cda almeno due membri rappresentativi di minoranze. Il requisito non riguarda solo ... open.online

