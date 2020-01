La storia di Gazzi, il calciatore-scrittore che ha vinto un premio letterario (Di giovedì 30 gennaio 2020) Uno degli stereotipi più diffusi del calcio è che i calciatori siano proverbialmente ignoranti. Che tra loro e i libri o la scrittura, ci passi un oceano. La storia di Alessandro Gazzi, raccontata oggi dal Corriere della Sera, vi farà cambiare idea. Dopo 530 partite in carriera, delle quali 230 giocate in Serie A, il centrocampista dell’Alessandria ha vinto addirittura un concorso letterario. Con un racconto intitolato “Dieci minuti”, farà parte di un’antologia in uscita a maggio, selezionato dall’editore 66th&22nd. E’ lui stesso a raccontare come ci è arrivato. «Ho sviluppato un’idea che avevo già affrontato nel mio blog ‘Corro, penso, scrivo’, dove da circa quattro anni, grazie all’incontro fondamentale con una psicologa dello sport, sto cercando di esprimermi attraverso la scrittura, anche per vincere la timidezza. Racconto principalmente delle ... ilnapolista

napolista : La storia di #Gazzi, il calciatore-scrittore che ha vinto un premio letterario La racconta lui stesso al Corriere… - AndreaMarinelli : Questa è una storia che dovrebbe piacere a @suzukimaruti! -