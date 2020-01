La storia del cane Malice, sopravvissuto 16 giorni senza cibo sul ghiacciaio (Di giovedì 30 gennaio 2020) È una soccorritrice, ed è riuscita a mettere in salvo anche se stessa, nella situazione più estrema che abbia dovuto affrontare. Malice, pastore belga Malinois di sette anni, specializzata nella ricerca di persone in superficie e sotto le valanghe (ha portato a termine soccorsi sul Cervino, sul Rosa, sul Monte Bianco), è sopravvissuta per ben 16 giorni, senza cibo, sui ghiacciai del gruppo del Cervino, a oltre 3500 metri, sopportando temperature fino a -25 gradi. Il 12 gennaio, Malice si era allontanata dal Plateau Rosa. Un «gattista» impegnato nella battitura delle piste l’ha vista andare via e ha avvisato il suo padrone. «Non era mai successo, avrà seguito qualche odore particolare. L’abbiamo cercata per dieci giorni, anche con elicottero e drone», racconta all’Ansa il suo conduttore, Lucio Trucco, guida alpina, tecnico del Soccorso alpino valdostano e gestore del rifugio Guide ... vanityfair

