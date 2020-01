La rotta dei narcos: tunnel di 1.300 metri tra gli Usa e il Messico (Di giovedì 30 gennaio 2020) narcos, un tunnel di 1.300 metri tra il Messico e gli Stati Uniti per trasportare la droga evitando i controlli al confine. Si tratta di una delle opere più complesse individuate sul territorio. Gli agenti statunitensi hanno trovato un tunnel di 1.300 metri tra gli Usa e il Messico. Si tratta di un passaggio utilizzato dai narcotrafficanti per il trasporto della droga lontano dai controlli alla frontiera. Fonte foto: https://twitter.com/AB BRIMPN9 Un tunnel di 1.300 metri tra il Messico e gli Usa: si tratta di una delle opere più complesse individuate sul territorio Il tunnel è stato individuato a Sud di San Diego. La galleria si sviluppa per 1.300 metri lungo i quali sono state installate delle rotaie per facilitare il trasporto di ingenti quantitativi di droga. E non è tutto. Nel tunnel era presente un rudimentale impianto di illuminazione e un sistema per ... newsmondo

