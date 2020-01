La rivelazione: "Meghan Markle è alla ricerca di un agente" - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mariangela Garofano Meghan Markle, fresca di addio alla Royal Family, si sta attivando per ritornare al lavoro. Ed ora un insider ha rivelato che la duchessa sarebbe alla ricerca di un agente che la rappresenti nei suoi progetti futuri Dopo essersi congedata con il marito dai ruoli istituzionali nella Royal Family, Meghan Markle è pronta a tornare una donna in carriera. A svelarlo è US Weekly, a cui un insider ha rivelato che la duchessa di Sussex si sta dando da fare per trovare un agente. "Meghan si è attivata per cercare qualcuno che la rappresenti", ha rivelato la fonte, aggiungendo: "Può essere un manager o un agente, sta contattando persone, alla ricerca di qualcuno che la rappresenti per i suoi futuri progetti professionali”. Quando i duchi hanno annunciato di volersi ritirare da membri senior della famiglia reale, hanno chiaramente detto di voler “lavorare per ... ilgiornale

