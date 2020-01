La psicosi da Coronavirus sta colpendo i ristoranti cinesi di Milano (Di giovedì 30 gennaio 2020) La psicosi da contagio c'è e fa registrare un cambio di abitudini e stili di vita, anche se si sa che in Italia non si è registrato alcun caso di Coronavirus. Eppure i locali gestiti da cinesi a Milano, che di solito sono affollatissimi adesso accusano il colpo. Luca Sheng Song, presidente di Uniic, l'Unione Imprenditori Italia Cina, e fondatore e CEO di China Power, società di gas ed energia, intervistato dall'AGI, fornisce un primo quadro di quello che sta accadendo nella Chinatown milanese. Un occhio ai numeri. Da sapere che a Milano e in provincia la popolazione cinese residente arriva a superare le 40.400 persone e ci sono "oltre 1.500 attività nella ristorazione, mentre se parliamo delle attività in ogni settore si arriva a 15 mila" che hanno come titolare un cittadino cinese, spiega Sheng Song. "Le ripercussioni maggiori di questa psicosi che si è diffusa ... agi

