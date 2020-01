La più grande scuola mobile digitale gratuita nasce a Santa Maria Capua Vetere (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Arriva a Santa Maria Capua Vetere la più grande scuola mobile digitale che consentirà ad una vasta platea di utenti, attraverso corsi gratuiti che si terranno con esperti formatori, di diventare “cittadini di Internet”. TIM ha infatti selezionato la nostra Città, come unica in provincia di Caserta e tra le cinque realtà campane, nell’ambito del progetto “Operazione Risorgimento digitale” che toccherà tutte le 107 province italiane con l’obiettivo di accelerare il processo di digitalizzazione del Paese. Si tratta di un percorso che vuole dare una risposta concreta al gap di cultura digitale che è ancora presente in Italia; un ampio programma di formazione guidato dalla TIM Academy che, coinvolgendo associazioni, terzo settore, centri di aggregazione ed istituti scolastici, intende offrire un grande percorso di ... anteprima24

