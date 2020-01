La nave Costa Smeralda stanotte non ripartirà da Civitavecchia, ma i due passeggeri sono negativi al coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le prime analisi non hanno mostrato particolari criticità. I due passeggeri cinesi che hanno avvertito sintomi influenzali a bordo della nave da crociera Costa Smeralda ferma a Civitavecchia non sono affetti da coronavirus. La conferma è arrivata questa sera, in seguito a un comunicato ufficiale diffuso dall’ospedale Spallanzani per le malattie infettive di Roma. Dopo aver ottenuto un primo via libera allo sbarco da parte della capitaneria di porto, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha bloccato tutto, fino a quando non riceverà conferme ufficiali sullo stato di salute dei passeggeri. LEGGI ANCHE > Coronavirus a Civitavecchia: i primi test escludono il contagio Costa Smeralda, il blocco della nave a Civitavecchia Ecco perché le circa 6mila persone a bordo della Costa Smeralda non sbarcheranno in alcun modo oggi. Così come la nave non farà salire gli altri 1000 ... giornalettismo

