La memoria contro il negazionismo: quando mio nonno salvò un ebreo dalla furia nazista (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non erano super-eroi. I Giusti che hanno salvato molti ebrei dalla minaccia nazista della deportazione e della morte erano persone normali. Borghesi. Lavoratori, capifamiglia o casalinghe che - anche a distanza di decenni - continuavano a considerare il loro coraggio come un comportamento assolutamente normale.Anche mio nonno materno, Mario Gentili, riconosciuto come uno dei ‘Giusti delle Nazioni’ per aver rischiato la propria vita mettendo in salvo un giovane ebreo romano, Lello Piazza, durante l’occupazione nazista: non ha mai rivendicato quella scelta come ‘eccezionale’. Era anche dovuto fuggire dalla finestra della casa di via Guattani, mentre arrivava una squadraccia. Era la casa che condivideva con mia madre, Sandra, che mise pure a rischio, consapevolmente. Io sarei nato lì, dieci anni dopo, ma avrei solo respirato dignità borghese. ... huffingtonpost

