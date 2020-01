La festa dell’amore degli Uffizi: il 31 gennaio è la Festa dei Doni (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Festa dell'amore degli Uffizi: il 31 gennaio è la Festa dei DoniLa Festa dell'amore degli Uffizi: il 31 gennaio è la Festa dei DoniLa Festa dell'amore degli Uffizi: il 31 gennaio è la Festa dei DoniLa Festa dell'amore degli Uffizi: il 31 gennaio è la Festa dei DoniLa Festa dell'amore degli Uffizi: il 31 gennaio è la Festa dei DoniLa Festa dell'amore degli Uffizi: il 31 gennaio è la Festa dei DoniLa Festa dell'amore degli Uffizi: il 31 gennaio è la Festa dei DoniMusica d’arpa dedicata simbolicamente a Cupido, uno show di danza urbana ispirata al legame tra coppie, visite guidate a tema amore tra i più grandi capolavori della pittura e della scultura: torna in versione «extralarge» il 31 gennaio, per la sua seconda edizione, la «Festa dei Doni» alla Galleria degli Uffizi. Il museo anticipa San Valentino in occasione dell’anniversario delle nozze celebrate nel 1503, proprio il 31 ... vanityfair

