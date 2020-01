“La dedicherò a lei”. Giordana Angi, la sua canzone per Sanremo è per una persona speciale (Di giovedì 30 gennaio 2020) È una delle cantanti di Amici di Maria De Filippi più amate di sempre. Parliamo di Giordana Angi che sta per arrivare a Sanremo. La bella autrice è infatti tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. La cantante, seconda classificata ad Amici 18 dove vinse il premio della critica, calcherà il palco dell’Ariston per la seconda volta, dopo aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2012. Giordana partecipa a Sanremo con il brano “Come mia madre”. Il testo integrale della canzone è contenuto nel numero di Tv Sorrisi e Canzoni uscito il 28 gennaio. La recensione di “Come mia madre” di Giordana Angi è disponibile sul numero di Tv Sorrisi e Canzoni della scorsa settimana dove si può leggere che il brano è “una dedica alla madre che va dritta al cuore”. Con la sua voce graffiante, Giordana eleva ogni madre a modello della nostra vita. Nella recensione del brano di Sanremo ... caffeinamagazine

