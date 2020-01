La Casellati non si sente sicura. Sotto scorta pure dentro al Senato. La presidente non fa un passo senza bodyguard. E in strada due militari in moto le fanno largo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mancava solo l’araldo a farle strada. Ma la scena è stata grandiosa lo stesso: ieri, 29 gennaio 2020, alle ore 14.20, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è entrata al bar dei dipendenti. Non solo: ci ha bevuto un caffè. Per la cronaca, era accompagnata da Elisabetta Serafin, il segretario generale del Senato, e da Antonio De Poli, il questore anziano, con cui aveva appena finito di pranzare. A farle strada c’era Giacomo Caliendo, il presidente della Commissione contenziosa. E a seguirla c’erano il suo segretario personale, Teodoro Fortunato, con i due uomini della scorta. Sotto TUTELA. Domanda: qual è la notizia? Sono due. La prima è la straordinaria apparizione della senatrice, elegantissima in un pantalone nero con giacca fantasia, alla modesta caffetteria dei dipendenti. Da quando è stata eletta a Palazzo Madama, nel lontano 1994 – parliamo della XII ... lanotiziagiornale

