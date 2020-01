Kristen Stewart alle prese con mostri marini nel film "Underwater" - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Serena Nannelli Un ibrido tra thriller e sci-fi che ammicca a vari film e si riduce, nel complesso, a un dimenticabile popcorn-movie. "Underwater" di William Eubank è un film chiaramente derivativo, nel senso che pesca a piene mani da altri titoli, in particolare da "Alien" di Ridley Scott e "The Abyss" di James Cameron. Costato 80 milioni di dollari, è una contaminazione tra horror-thriller e fantascienza che mantiene sempre un'involontaria patina da B-movie, nonostante il budget, le esagerazioni e le ambizioni siano da blockbuster. Il film racconta di alcuni ricercatori ingaggiati da una società di perforazione mineraria, che vivono ormai da mesi in una base sul fondo dell’oceano. Tra loro c'è Norah Price (Kristen Stewart), giovane ingegnere che, a seguito di quello che sembra un catastrofico terremoto, si ritrova assieme a pochissimi sopravvissuti: il Capitano Lucien ... ilgiornale

