Kobe Bryant: la moglie Vanessa rompe il silenzio dopo la tragedia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mentre il mondo si affanna a ripercorrere la parabola di una leggenda dello sport, intorno alla morte di Kobe Bryant, della figlia 13enne Gianna Maria e di altre 7 persone ci sono frammenti di esistenza che restano cristallizzati in un tempo sospeso, segnato dal lutto devastante di madri, mogli, padri e figli che non sorrideranno più nel loro abbraccio. Vanessa Laine Bryant, vedova del campione Nba, rompe il silenzio a 3 giorni dal maledetto incidente in elicottero che ha macchiato di sangue una vita da favola. Le parole di Vanessa Laine, vedova di Kobe Bryant L’incidente in elicottero costato la vita a Kobe Bryant, alla figlia 13enne Gianna Maria e ad altre 7 persone, il 26 gennaio scorso a Calabasas (Los Angeles), è uno shock che si riflette sulle mille sfumature di una leggenda. Campione del basket mondiale, marito, padre di 4 figlie con una vita spezzata a 41 anni e un ... thesocialpost

