Kobe Bryant | il dolore della moglie Vanessa Laine | il messaggio straziante su Instagram

A pochi giorni dal tragico incidente in elicottero in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia 13enne Gianna Maria e altre 7 persone, la moglie della star dei Lakers, Vanessa Laine, rompe il silenzio. Già nelle scorse ore People aveva raggiunto gli amici di famiglia del campione, che avevano raccontato come l'ex modella e oggi imprenditrice della moda stava vivendo queste ore drammatiche. "Non riesce a finire una frase senza piangere, è devastata – ha raccontato un amico – Vanessa può contare su un buon sistema di assistenza, essendo attorniata da persone che la amano e amavano Kobe. Ma non puoi mai essere preparata ad una cosa del genere. Vanessa è devastata, ma sta lavorando molto duramente per mantenere il controllo per le altre ragazze. Ora deve essere forte. Nonostante i loro alti e bassi, con Kobe erano anime gemelle. E lei pensava a lui come il compagno per la ...

