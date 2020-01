Kobe Bryant accusato di stupro: il cestista non fu mai condannato (Di giovedì 30 gennaio 2020) A poche ore dalla morte di Kobe Bryant una giornalista del Washington Post ha ricordato le accuse di stupro che lo avrebbero coinvolto nel lontano 2003. In quell’anno, infatti, il cestista fu indagato (ma mai condannato) per violenza sessuale. Le parole di Felicia Sonmez hanno alimentato una serie di proteste. Lei stessa, infatti, è stata presa di mira, ricevendo insulti, minacce di morte e stupro. La cronista è stata costretta a trasferirsi in un hotel, abbandonando la sua casa. Il suo indirizzo privato, infatti, era stato diffuso online. Anche Evan Rachel Wood, attrice famosa per la precedente love story con Marilyn Manson e per aver partecipato alla serie Westworld, ha pubblicato accuse contro il cestista. “Ho il cuore spezzato per la famiglia di Kobe. Era un eroe dello sport. Era anche uno stupratore. Ed entrambe queste verità possono esistere simultaneamente”. Molte le ... notizie

Ellen Pompeo contro TMZ dopo la morte di Kobe Bryant : Ellen Pompeo ha criticato TMZ: l'attrice ha parlato di abuso emotivo dopo la notizia della morte di Kobe Bryant , data prima che i familiari fossero informati.

Kobe Bryant : la moglie Vanessa rompe il silenzio dopo la tragedia : Mentre il mondo si affanna a ripercorrere la parabola di una leggenda dello sport, intorno alla morte di Kobe Bryant , della figlia 13enne Gianna Maria e di altre 7 persone ci sono frammenti di esistenza che restano cristallizzati in un tempo sospeso, segnato dal lutto devastante di madri, mogli, padri e figli che non sorrideranno più nel loro abbraccio. Vanessa Laine Bryant , vedova del campione Nba, rompe il silenzio a 3 giorni dal maledetto ...

Kobe Bryant - la moglie Vanessa rompe il silenzio : “Siamo devastate” : Dopo ore di silenzio a causa della morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna, è tornata a parlare la moglie Vanessa . Il messaggio arriva tramite Instagram. Un comprensibile silenzio quello di Vanessa Bryant dopo la tragica scomparsa dell’amato marito Kobe e della figlia Gianna, definita da tutti come il raggio di sole della famiglia. […] L'articolo Kobe Bryant , la moglie Vanessa rompe il silenzio : “Siamo devastate” ...

Dopo la morte di Kobe e Gianna Maria parla Vanessa Bryant : lo strazio sui social : Tre giorni fa la notizia che ha sconvolto il mondo intero. Nessuno riusciva a credere che fosse possibile. Quando muore una leggenda si stenta a credere che possa essere vero. Ma nel dramma di Kobe Bryant altri drammi: la scomparsa prematura della sua bambina, Gianna Maria , che era a bordo dello stesso elicottero. E poi il dramma di altre famiglie distrutte, quelle delle persone che stavano viaggiando insieme all’ex giocatore di basket. A ...

Il post Instagram di Vanessa - la moglie di Kobe Bryant : «Siamo devastate dalla sua morte» : Il dolore per la morte di Kobe Bryant e della figlia 13enne Gianna è ancora fortissimo. Quel tragico incidente in elicottero ha spezzato due vite: la prima, quella della leggenda NBA, ha provocato lacrime e rabbia in tanti appassionati, ma anche in chi non è mai stato coinvolto nella storia sportiva del cestista; la seconda, quella della giovane ragazza che sognava di ripercorrere le grandi orme lasciate dal padre, ha reso questa triste vicenda ...

Kobe Bryant - la moglie su Instagram : “Siamo devastati - lo rivorrei qui” : Vanessa, moglie di Kobe Bryant , ha scritto un lungo post sui social. È partita una campagna di raccolta fondi per le famiglie delle altre vittime dello schianto. Arriva il primo pensiero pubblico da parte della famiglia di Kobe Bryant , morto domenica per lo schianto dell’elicottero tra le colline di Calabasas. A scriverlo è Vanessa, la […] L'articolo Kobe Bryant , la moglie su Instagram : “Siamo devastati , lo rivorrei qui” ...

Kobe Bryant - la moglie Vanessa : "Siamo devastati - grazie a tutti" : Vanessa Laine su Instagram esprime tutto il suo dolore per la scomparsa del marito e di una delle sue figlie.

Morte Kobe Bryant - la moglie Vanessa rompe il silenzio : «Siamo completamente devastati. Pregate per noi» : «Siamo completamente devastati». Ha rotto il silenzio dopo tre giorni Vanessa Laine Bryant , moglie della leggenda del basket Nba Kobe Bryant morto domenica in un incidente in...

Kobe Bryant - la moglie Vanessa rompe il silenzio : «Siamo completamente devastati» : «Siamo completamente devastati» . Ha rotto il silenzio dopo tre giorni Vanessa Laine Bryant , moglie della leggenda del basket Nba Kobe Bryant morto domenica in un incidente in...

Kobe Bryant e Gianna sono andati a messa prima del tragico incidente : Il parroco della parrocchia che frequentava Kobe Bryant ha rivelato che il campione e la figlia erano andati a messa prima del tragico incidente . Si pensa sempre, quando un incidente toglie la vita a delle persone che avrebbero tanti anni davanti a loro, che si tratta di un ingiustizia. Molti avranno pensato nel leggere la […] L'articolo Kobe Bryant e Gianna sono andati a messa prima del tragico incidente è apparso prima sul sito ...

Kobe Bryant morto - le dichiarazioni della moglie : “Sono devastata” : “Io e le mie figlie siamo completamente devastate dall’improvvisa perdita di mio marito Kobe Bryant “: sono state queste le prime parole della moglie Vanessa. Ha definito il cestista un “meraviglioso padre”. Ha espresso il suo dolore anche per la perdita della “bella e dolce Gianna, una figlia amorevole, generosa e una meravigliosa sorella per Natalia, Bianka e Capri”. Kobe Bryant morto , le parole della ...

Kobe Bryant - quando la fede cristiana lo salvò in un periodo delicato : Andiamo a scoprire uno dei lati più intimi di Kobe Bryant , la sua fede cristiana che lo salvò durante il periodo più difficile della sua vita. La grandezza del Kobe Bryant uomo è stata quella di curare la narrazione della sua storia durante la sua carriera NBA. Così ad oggi ci sarebbero tantissime cose da […] L'articolo Kobe Bryant , quando la fede cristiana lo salvò in un periodo delicato proviene da www.inews24.it.

Kobe Bryant - la moglie Vanessa rompe il silenzio : “Sono completamente devastata - mi è impossibile immaginare la vita senza lui e Gigi” : A quattro giorni dal terribile incidente in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e la figlia Gianna, la moglie Vanessa ha rotto il silenzio con un post su Instagram a cui ha affidato tutto il suo dolore. “Io e le mie figlie vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno dimostrato il loro supporto e il loro amore in questo orribile momento. Grazie per le vostre preghiere, ne avevamo proprio bisogno“, ha scritto la moglie del ...

"L'elicottero su cui viaggiava Kobe Bryant non aveva sistema per prevenire impatti" : L’elicottero su cui viaggiava Kobe Bryant non era dotato del sistema di avviso e rappresentazione sul terreno (Taws), che avrebbe potuto fornire al pilota informazioni fondamentali sull’area montuosa dove il mezzo si è schiantato uccidendo tutte le nove persone a bordo. Lo ha fatto sapere la National Transportation Safety Board.Gli esperti del settore hanno spiegato che il sistema può in alcuni casi inviare ai piloti un ...

Kobe Bryant - il dolore della moglie Vanessa : “Vorrei poterli abbracciare” : Dopo giorni difficili, segnati dal dolore, Vanessa Laine, la moglie di Kobe Bryant ha deciso di rompere il silenzio. Su Instagram la donna che è rimasta accanto al campione dei Lakers per oltre vent’anni, ha pubblicato un messaggio struggente. L’ex modella e imprenditrice nel campo della moda, ha postato uno scatto in cui sorride insieme al marito Kobe Bryant e la figlia Gianna, morti entrambi in un incidente con l’elicottero, ...

Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - AntoVitiello : Il tributo del Milan a Kobe Bryant #milantorino #kobebryant -