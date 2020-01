Karina Cascella Instagram pantera nera sensualissima, cosce al centro: «Fai impazzire!» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continua a colpire nel segno Karina Cascella che con le sue mise provocanti e sensuali riesce sempre a far parlare il popolo social, così attivo e coinvolto su Instagram. Un account da oltre un milione di followers, non sempre pienamente d’accordo con le scelte di stile dell’opinionista tv che, proprio nelle ultime ore, ha sfoggiato un nuovo look di cui (s)parlare. Se l’abito rosa indossato prima del party per i suoi 40 anni aveva assolutamente unito i followers, questa volta la Cascella non convince pienamente. Ma chi apprezza non ha mezzi termini. Karina Cascella Instagram, mini dress e stivali altissimi non convincono pienamente Per l’ultima ospitata a Pomeriggio 5, programma di cui Karina è sicuramente tra gli opinionisti più incisivi, la Cascella ha scelto di indossare un outfit particolare, di una persona altrettanto speciale che presenta così: “Oggi con immenso piacere indosso ... urbanpost

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Karina Cascella non si sente un'influencer, voi che ne pensate? #cabinarossa #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Alice Fabbrica VS Karina Cascella! ??????#Pomeriggio5 - RinoNapoliDoc2 : @polizia postale indagate su karina cascella... non e' una nutrizionista ne medico ma vende su instagram ...#Pomeriggio5 -