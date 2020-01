Jennifer Lopez senza freni: una pin up con seno in primo piano, super bollente [FOTO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) 50 e non sentirli! Jennifer Lopez è davvero un’icona; non solo perché è una delle artiste più poliedriche del panorama internazionale, ma anche perché, ammettiamolo, è una delle donne più belle mai viste. Un carisma unico; la sua personalità esplode e buca l’obbiettivo della telecamera, che si tratti di una FOTO, di una film o un videoclip musicale. Una vera pin up! Posa da pin up e stile; Jlo stende tutti con un outfit super sexy! Notiamo non solo il fisico statuario, visibilmente allenato, ma anche una grinta e una sensualità innate che davvero ci fanno saltare sulla sedia… che dire; complimenti! L'articolo Jennifer Lopez senza freni: una pin up con seno in primo piano, super bollente FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

weslleystampini : Jennifer Lopez sendo Jennifer Lopez HAHAHAHA - sincera_BBB : Jennifer Lopez, Lady Gaga e Demi Lovato chegando no grammys #BBB20 - itselexx : RT @XBGG7: Denver ha conosciuto Madonna, Jennifer Lopez, Taylor swift e va in panico quando parla con Paola ahahaahahahaha #GFVIP -