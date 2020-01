Jennifer Lopez e Francesco Monte insieme: le [FOTO] lasciano il web senza parole (Di giovedì 30 gennaio 2020) Jennifer Lopez e Francesco Monte: l’avreste mai detto? Probabilmente no. Eppure gli scatti che stanno facendo impazzire il web li mostrano bellissimi, sorridenti e sexy. È stato proprio Francesco Monte a pubblicare le FOTO sul suo profilo ufficiale, conquistando l’ammirazione dei fan: “Italia nel mondo”; “Ci rappresenti”; “Grande Francesco, sei il nostro orgoglio!”. Se ad un primo sguardo vedere Monte insieme all’incredibile Jennifer Lopez ha fatto pensare perfino ad una love story, in realtà il motivo è prettamente professionale. Si tratta della nuova campagna pubblicitaria di Guess & Marciano, scattata a Los Angeles. Un grande traguardo per il nostro Monte! L'articolo Jennifer Lopez e Francesco Monte insieme: le FOTO lasciano il web senza parole proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

