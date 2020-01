James Taylor: nuovo album in arrivo, ecco quando esce (Di giovedì 30 gennaio 2020) James Taylor: nuovo album in arrivo, ecco quando esce A tre anni da Before This World, album che ha conquistato le classifiche mondiali, torna James Taylor con American Standard. In questo suo nuovo album, il diciannovesimo di una carriera che dura dal 1968, il cantautore statunitense mette la sua voce al servizio dei più celebri brani del passato. L’album è in uscita il 28 Febbraio, distribuito da Fantasy Records. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO American Standard: i brani USA più celebri del ‘900 La voce di James Taylor non ha bisogno di presentazioni: bassa e profonda, è un vero marchio di fabbrica che in questi anni ne ha fatto uno degli artisti più amati, con oltre 100 milioni di copie vendute. In questo suo nuovo lavoro, la riscrittura dei brani è incentrata sulle chitarre di Taylor e di John Pizzarelli, che ha co-prodotto l’album ... termometropolitico

ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Sabato 1 e domenica alle ore 21.30 presso il Teatro San Genesio di Roma Special Tribute Concert: Simon & Garfunkel meet… - wordsandmore1 : Sabato 1 e domenica alle ore 21.30 presso il Teatro San Genesio di Roma Special Tribute Concert: Simon & Garfunkel… - CTag25 : @l_patrizia Tutte quelle di James Taylor.. Per sempre. ?????????????????????????????? -