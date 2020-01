Jabil, azienda consegna lettere di esubero ai lavoratori: scatta lo sciopero (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCresce la tensione allo stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale dell’elettronica Jabil, dopo che ieri l’azienda ha consegnato a 275 lavoratori la lettera in cui si annuncia il licenziamento dal 23 marzo prossimo. Dal giugno dello scorso anno il sito casertano è al centro di una vertenza innescata dalla decisione dell’azienda di licenziare 350 lavoratori – divenuti nel frattempo 275 tra addetti ricollocati o usciti con l’esodo incentivato – su un totale di circa 700. I dipendenti sono scesi in sciopero stamani per un’ora tra le 11 e le 12, uscendo dallo stabilimento con le tute blu da lavoro; hanno anche attaccato sui parabrezza delle auto aziendali usate dai dirigenti, un manifestino con la scritta “Benefit sequestrato dai lavoratori in esubero”. In un duro comunicato, la rappresentanza ... anteprima24

casertaweb : Vertenza Jabil: l’azienda ribadisce la volontà di procedere con i licenziamenti - larampait : Vertenza #Jabil, #Fiom: 'Azienda ribadisce volontà di procedere con i licenziamenti' -