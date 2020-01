Istanbul nelle foto in bianco e nero di Ara Gueler (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nominato uno dei sette fotografi migliori al mondo dal British Journal of Photography Yearbook e insignito del prestigioso titolo di "Master of Leica", il maestro turco Ara Gueler approda a Roma con una mostra monografica dedicata ai suoi scatti in bianco e nero. La tappa romana arriva al Museo di Roma in Trastevere dal 30 gennaio al 3 maggio 2020, dopo le esposizioni alla Galleria Saatchi a Londra, alla Galleria Polka a Parigi, al Tempio di Tofukuji a Kyoto, nell`ambito del vertice del G-20, e alla Alexander Hamilton Custom House a New York in concomitanza con l`Assemblea Generale dell`ONU, prima di continuare il suo percorso a Mogadiscio.La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e presentata dalla Presidenza della Repubblica di Turchia in collaborazione con il Museo Ara Güler e l`Archivio e Centro di ... ilfogliettone

ilfogliettone : Istanbul nelle foto in bianco e nero di Ara Gueler - - ileniagrecu : RT @redazionefvs: FRATELLI NELLA VITA QUOTIDIANA In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, Francesco il Volto S… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: #Turchia, nuova udienza oggi al tribunale del carcere di #Silivri (#Istanbul) del processo per le proteste di #Gezi de… -