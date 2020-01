Isola dei Famosi 2020: ecco le prime indiscrezioni sul cast (Di giovedì 30 gennaio 2020) Arrivano le prime indiscrezioni che riguardano la prossima edizone dell’Isola dei Famosi 2020. Il settimanale Oggi, infatti, vorrebbe Rosanna Lambertucci come uno dei papabili nomi che faranno parte del cast della prossima edizione. Se l’indiscrezione fosse vera, allora la Lambertucci prenderebbe parte per la prima volta in assoluto ad un reality show. Chi è la papabile naufraga dell’Isola dei Famosi Per chi non la conoscesse, ve la presentiamo noi. Rosanna Lambertucci, classe 1945, è conduttrice e produttrice televisiva. Inoltre è anche giornalista e divulgatrice scientifica italiana. In televisione si è sempre occupata di spazi che avessero a che fare con argomenti riguardanti la salute, la bellezza e il benessere. Dal 2011 è direttrice della rivista Più Sani, Più belli. Dal 2016 conduce, assieme a Fabio Campoli su Alice Tv il programma La Salute Vien ... trendit

