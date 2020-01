Iraq, gli Stati Uniti verranno rimpiazzati dalla Nato (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’Iraq sta considerando di ampliare il ruolo della Nato nel Paese, a scapito di quello assunto dalla coalizione internazionale a guida americana. I contrasti tra Usa e Iraq Il rapporto tra Stati Uniti e Iraq si è deteriorato tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, quando il territorio iracheno è stato colpito da una serie di raid americani, condotti contro obiettivi iraniani e culminati nella nota uccisione di Qassem Soleimani (3 gennaio). La reazione di Baghdad è stata molto dura, anche se a nulla è servita la decisione del Parlamento iracheno (5 gennaio) di espellere tutte le forze straniere dal Paese, comprese le circa 5.200 truppe statunitensi. Il 15 gennaio, infatti, la missione americana in Iraq ha ripreso alcune attività, incluse le operazioni contro l’Is. Non solo: nell’incontro bilaterale del 22 gennaio scorso, il presidente americano, Donald ... it.insideover

