Invitalia investe sulla filiera dell’imballaggio in Campania: interessate 8 Pmi, cento assunzioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Otto aziende, 8 progetti di investimento produttivo, 1 progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, oltre 63 milioni di euro di investimenti e circa 100 nuovi occupati. Sono questi i numeri del Contratto di sviluppo “Co.Re. Pack”, approvato da Invitalia, che punta a costituire in Campania una filiera produttiva nei segmenti dell’imballaggio flessibile e della banda stagnata, attraverso lo sviluppo di un’offerta integrata per il settore alimentare e conserviero. L’azienda proponente è Nolanplastica Spa, fondata da Giovambattista La Marca nel 1975 e oggi una delle maggiori realtà industriali operanti nel mercato degli imballaggi flessibili, con due filiali all’estero e oltre 150 dipendenti. Le altre 7 imprese aderenti al Contratto di sviluppo, tutte operanti nel settore della produzione di imballaggi flessibili, sono: Blu-Plast Srl, Flessofab Srl, Flex Packaging AL SpA, Iron ... ildenaro

