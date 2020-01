Intervista – Gianluca Grignani: «Nella vita mi sono pentito di tutto e di niente allo stesso tempo». (Di giovedì 30 gennaio 2020) «Non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo trova la forza per rialzarsi». In questa massima di Johann Wolfgang von Goethe si può sintetizzare l’intensa parabola umana ed artistica di Gianluca Grignani, uno dei cantautori di razza della musica italiana, che non ha mai percorso strade facili e che ha da sempre fatto della sua musica un’istantanea di vita raccontando storie personali che diventano collettive. Oggi il suo ritorno, a venticinque anni di distanza dal suo esordio al Festival di Sanremo con “Destinazione Paradiso“, è segnato da un nuovo capitolo intitolato “Tu che ne sai di me” che che affida al suo particolare sound rock e ad un testo importante l’apertura di una nuova fase Nella vita umana ed artistica che riparte dall’indipendenza e dalla voglia di migliorare costantemente se stessi. Ma non è tutto da Febbraio il ... domanipress

