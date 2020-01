Inter-Fiorentina, telecronisti Rai nella bufera: “Lo sanno tutti che si entra per raccomandazione politica” (Di giovedì 30 gennaio 2020) nella serata di ieri si è giocato l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. A San Siro, i padroni di casa hanno vinto per 2-1 grazie alle reti di Candreva e Barella, inframezzate dal momentaneo pari di Caceres. Da registrare anche l’ingresso in campo di Eriksen che ha ufficialmente esordito con la nuova maglia. La prima volta non si scorda mai, la storia dello “Zio” Bergomi: dall’Inter alle telecronache del Mondiale 2006 La gara è stata trasmessa in diretta su Rai 1. Ed è proprio questo ad aver scatenato l’ira del web. Tantissimi utenti, infatti, si sono lamentati per una telecronaca definita insoddisfacente. Diversi errori grossolani, nomi e informazioni sbagliate. Ma, soprattutto, anche la fascia pubblicitaria mandata in onda al momento dell’ingresso in campo di Eriksen. Insomma, come spesso accade, i social non hanno risparmiato ... calcioweb.eu

Inter : ?? | FOTO I gol di #Candreva e #Barella, gli esordi di #Eriksen e #Moses... e tutte le più belle immagini di… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Contro il Napoli sarà una bella semifinale' ??? Le parole di Antonio #Conte al termine di… - Inter : ?? | MATCH REPORT Missione compiuta a San Siro! ?? Il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ??… -