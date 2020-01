Inter | attaccante last minute cercasi | verso il clamoroso ritorno di Goran Pandev?

Mercato Inter - obiettivo attaccante. Si fa largo il nome di Pandev : Mercato Inter, obiettivo attaccante per questi ultimi giorni di Mercato. Avanza il nome di Goran Pandev come rinforzo low cost Dopo la partita di Coppa Italia, in casa Inter sono maturate ulteriori riflessioni su un possibile rinforzo in attacco. Dopo aver a lungo trattato i profili di Giroud e sondato Llorente, si fa largo adesso un nome low cost. Si tratta, secondo quanto fatto sapere da Gianluca Di Marzio, di Goran Pandev. Per ...

Mercato Inter - Marotta conferma la rinuncia all’attaccante : “Non faremo altro” : Il calcioMercato invernale dell'Inter si è chiuso con l'acquisto di Christian Eriksen. Beppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, ha confermato prima di Inter-Fiorentina che non arriverà un ulteriore rinforzo in attacco: "Non faremo altre operazioni, questo è un Mercato di opportunità".Continua a leggere

Mercato Juventus - trattativa Interrotta : l’attaccante resta in bianconero : Mercato Juventus – Giornata nera per il Mercato dei bianconeri. Dopo l’affare saltato tra PSG e Juventus per De Sciglio e Kurzawa, un altro trasferimento potrebbe saltare. Fino a poche ore fa sembrava segnato il destino di Marko Pjaca. Il croato, dopo tanti prestiti e due infortuni pesanti sembrava pronto a ripartire dal Cagliari per trovare spazio. Erano state già segnate le visite mediche ma è saltato tutto. Mercato Juventus, Pjaca ...

Squalifica Lautaro - l’attaccante dell’Inter rischia una stangata : Squalifica Lautaro, l’attaccante dell’Inter rischia una stangata: potrebbero essere tre i turni di stop dopo l’espulsione col Cagliari Rischio stangata per Lautaro Martinez. Il finale concitato di Inter-Cagliari, infatti, potrebbe costare molto caro all’attaccante, che di certo non sarà a disposizione per la prossima trasferta di campionato con l’Udinese. Ma il match della Dacia Arena potrebbe non essere ...

Espulsione Lautaro Martinez - l’attaccante dell’Inter rischia una lunga squalifica : e Berni… : Tensione nei minuti finali di Inter-Cagliari dopo l’Espulsione di Lautaro Martinez all’ultimo minuto di recupero per proteste dopo un fallo non fischiato. L’argentino inizialmente ammonito, viene espulso dopo essere andato faccia a faccia con l’arbitro. Al triplice fischio Manganiello viene accerchiato dalla panchina dell’Inter con il terzo portiere Berni che corre in campo per raggiungere il direttore di ...

Calciomercato Inter - assalto all’attaccante da 30 gol a stagione : Calciomercato Inter, c’è l’assalto all’attaccante colombiano da oltre 30 gol a stagione L’Inter sta guardando con attenzione in Europa alla ricerca di un ulteriore attaccante per rinforzare la squadra. Il nome principale in tal senso resta Olivier Giroud del Chelsea, ma negli ultimi giorni la trattativa sembra essersi parzialmente arenata. Molto dipenderà anche dall’uscita di […] L'articolo Calciomercato ...

Infortunio Inglese - l’attaccante sottoposto a Intervento : il comunicato : Infortunio Inglese, l’attaccante del Parma sottoposto a intervento chirurgico. La nota ufficiale della società emiliana L’Infortunio accorso a Roberto Inglese ha costretto l’attaccante a sottoporsi a intervento chirurgico. Di seguito il report medico ufficiale, pubblicato dal sito del Parma. Ecco la nota: «Il Parma Calcio 1913 comunica che il giocatore Roberto Inglese in seguito a visita specialistica è stato sottoposto a ...

Calciomercato – Il Bologna riporta in Italia un ex Inter - pazza idea del Parma. Attaccante per il Cagliari : Proseguono senza sosta le trattative di Calciomercato. Diverse le operazioni definite nelle ultime ore, altre sono in attesa di sviluppi. Le novità. Atalanta – Altro movimento in entrata nel Calciomercato di riparazione dell’Atalanta. E’ stato definito il prestito dal Bordeaux dell’esterno destro Raoul Bellanova, con diritto di riscatto a giugno 2021 fissato a 4,5 milioni. Venerdì le visite mediche per il difensore ...

Matteo Politano e Ginevra Sozzi - l’attaccante dell’Inter stregato dalla ex di Dybala : Il settimanale Oggi ha anticipato lo scoop di gossip sull'attaccante dell'Inter, Matteo Politano. Il calciatore è stato ripreso con il cucciolo di Labrador di lei, Baloo, e una sigaretta in mano. Gli scatti confermerebbero la relazione in corso tra i due, anticipata la scorsa settimana dallo stesso settimanale.Continua a leggere

Calciomercato - il Parma incontra l’Inter per Esposito : chiesto il prestito dell’attaccante : Complice l'infortunio di Roberto Inglese, il club ducale è a caccia di un attaccante da prendere in prestito per i prossimi mesi. Tra i nomi sul tavolo del direttore sportivo gialloblù c'è anche quello del classe 2002 dell'Inter. Il Parma vorrebbe infatti prenderlo in prestito fino a fine stagione.Continua a leggere

Calciomercato – Le notizie di oggi : il Milan scippa l’Inter - Roma su un attaccante - maxi operazione Juve-Samp : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Milan scippa Inter – I rossoneri provano il colpo dai “cugini” dell’Inter. Conte potrebbe lasciar partire Vecino con l’arrivo di Eriksen. Sul centrocampista uruguayano, oltre alla Lazio, c’è anche il Milan. Roma su un attaccante – Movimento in casa Roma, i giallorossi avrebbero ...

Inter : perché Giroud è un attaccante che serve a Conte : Giroud ha caratteristiche che Conte cerca nei suoi attaccanti. Il francese può rendersi molto utile all’Inter Giroud non è un attaccante con qualità in finalizzazione superbe. Segna anzi abbastanza poco, tuttavia ha ottime qualità nel gioco spalle alla porta. Tant’è che ha costruito la sua fama sul pregio di creare le condizioni affinché i compagni segnino. Conte vuole che le proprie punte giochino vicine tra di loro, che sappiano ...

Calciomercato - doppio colpo dell’Inter e ritorni al Milan e Genoa : attaccante al Cagliari - idea dell’Atalanta : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti colpi per le prossime sessioni di gennaio e giugno, le squadra di rinforzano per la seconda parte di stagione. Nelle ultime ore sono state diverse le trattative, ecco tutte operazioni nel dettaglio. LECCE – Il Lecce saluta il centrocampista classe ’90 Andrea Tabanelli, ceduto a titolo definitivo al Frosinone. “A volte questo sport e’ spietato ...

Giroud Inter - l’attaccante a un passo dai nerazzurri : i dettagli : Giroud Inter, l’attaccante non è mai stato così vicino ai nerazzurri. Accordo col Chelsea sulla base di 5 milioni più 1.5 di bonus Olivier Giroud è l’Inter non sono mai stati così vicini tra di loro. Tutto apparecchiato per il buon esito della trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea per l’approdo in Serie A dell’attaccante francese. Nicolò Schira fa sapere che i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di ...