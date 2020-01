Intanto Giroud (offerto al Napoli per Mertens) trova l’accordo con la Lazio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Visto che il Napoli ha detto no a Giroud in parziale contropartita per Mertens al Chelsea, ci si è catapultata la Lazio che con una trattativa lampo ha chiuso l’accordo con la punta francese. Lo dice Sky, che sottolinea che ora manca solo il sì dei Blues al trasferimento per chiudere definitivamente l’affare. #Lazio–#Giroud, c’è l’accordo: i biancocelesti cercano l’intesa con il #Chelsea https://t.co/vLx88t8H6w — Sky Sport (@SkySport) January 30, 2020 “> L'articolo Intanto Giroud (offerto al Napoli per Mertens) trova l’accordo con la Lazio ilNapolista. ilnapolista

