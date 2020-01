Infermiera somministra morfina ai neonati per farli stare buoni: arrestata (Di giovedì 30 gennaio 2020) 30 GEN - Un'Infermiera tedesca è sospettata di aver somministrato morfina a 5 neonati prematuri in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg. La donna è stata sottoposta ieri a una misura di custodia cautelare in carcere, secondo quanto hanno reso noto gli inquirenti in una conferenza stampa in corso. (Continua...) La presenza di morfina è stata riscontrata nelle urine dei piccoli. Un'Infermiera tedesca è sospettata di aver somministrato morfina a 5 neonati prematuri in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg. La donna è stata sottoposta ieri a una misura di custodia cautelare in carcere, secondo quanto hanno reso noto gli inquirenti in una conferenza stampa in corso. (Continua...) La presenza di morfina è stata riscontrata nelle urine dei piccoli. La donna, sulla quale ora si indaga per i reati di omicidio doloso e lesioni gravi, ha rigettato le accuse. Secondo la ... howtodofor

