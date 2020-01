Infermiera avrebbe somministrato morfina a 5 neonati: arrestata (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un’Infermiera tedesca è stata arrestata con il sospetto di aver somministrato della morfina, un farmaco oppiaceo utilizzato come potente analgesico, a 5 neonati prematuri in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg. Quello che ha aggravato la situazione è che i piccoli hanno rischiato la morte a causa di problemi respiratori, salvi solo grazie al rapido intervento del personale ospedaliero della clinica. Da delle successive analisi sono state riscontrate delle tracce della sostanza nel sangue e nelle urine dei neonati. Infermiera somministra morfina a neonati La segnalazione arriva dalla stessa clinica universitaria che si è subito rivolta alle forze dell’ordine per indagare sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni la polizia avrebbe trovato nella struttura una siringa contenente latte materno mischiato a della morfina nell’armadietto dell’accusata. Secondo quanto hanno reso noto ... notizie

