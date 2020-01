Indonesia, donna frustata in pubblico da una “boia” donna: aveva fatto sesso prima del matrimonio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una donna Indonesiana è stata sorpresa nella stanza di un hotel insieme a un uomo. I due stavano avendo un rapporto sessuale senza essere ancora sposati e questo ha motivato la denuncia da parte delle autorità e la successiva condanna: la donna è stata sottoposta a fustigazione in pubblico. Punita con decine di frustate alla schiena per aver fatto sesso prima del matrimonio. E’ successo nella provincia di Aceh, in Indonesia, dove una donna è stata sorpresa nella stanza di un hotel insieme a un uomo. I due stavano avendo un rapporto sessuale senza essere ancora sposati e questo ha motivato la denuncia da parte delle autorità e la successiva condanna: a infliggere le fustigate una boia, donna anche lei, con il volto coperto da un velo per ragioni di sicurezza. La colpa della condannata – come detto – è stata quella di essere stata sorpresa in una camera d’albergo insieme a un ... limemagazine.eu

repubblica : Indonesia, il primo giustiziere donna: frustate a una ragazza che ha fatto sesso fuori dal matrimonio - SkyTG24 : Indonesia, sesso fuori dal matrimonio: giovane frustata in pubblico - eziomauro : Indonesia, il primo giustiziere donna: frustate a una ragazza che ha fatto sesso fuori dal matrimon… -